Manoj Bajpayee केआरके के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, दर्ज हुआ मानहानि का केस

Bollywood news: फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) अपने बयानो के लिए अक्सर विवादों में फंसे राहतें हैं। आए दिन किसी न किसी वजह से केआरके (KRK) बॉलीवुड सेलेब्स से पंगा लेने में चूकते नहीं है। वहीं अब एक बार फिर कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) मुसीबतों में नजर आ रहें है। दरअसल, अब एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने केआरके (KRK) के लिए इंदौर की जिला अदालत में मानहानि का केस (defamation case) दर्ज करवाया है।

इस बात की जानकारी मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के वकील परेश एस जोशी ने दी है। खबरों के अनुसार केआरके ने कथित तौर पर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट (abusive tweet) किया था।

I haven’t received any notice till now but media says that Manoj Bajpayee has filed a defamation case against me in Indore? When Manoj is living in Mumbai then why he went to Indore to file a case? He doesn’t trust @MumbaiPolice and judiciary? You all know who is from Indore?

— KRK (@kamaalrkhan) August 25, 2021