Tokyo Olympics:  टोक्यो ओलंपिक तैयारी के लिए मनु भाकर ने उठाया सख्त कदम, रहेंगी सोशल मीडिया से दूर

नई दिल्ली: भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने ओलंपिक में सटीक निशाना लगाने के लिए एक कड़ा फैसला लिया।ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व की तैयारी कर रही भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो खेलों के खत्म होने तक सोशल मीडिया से दूरी बनाने का फैसला किया है। 19 साल की यह निशानेबाज ओलंपिक जाने वाली भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ अभी क्रोएशिया में अभ्यास कर रही है। भारतीय टीम यहां आईएसएसएफ विश्व कप में हिस्सा ले रही है। टीम में शामिल निशानेबाज यही से ओलंपिक में भाग लेने के लिए टोक्यो रवाना होंगे।

As I enter the last leg of preparation for Tokyo Olympics, I am now going off social media till end of Olympics. I will need your love, blessings n support to bring glory to our country. See you all soon! pic.twitter.com/X6ZbjSotQ2

— Manu Bhaker (@realmanubhaker) June 29, 2021