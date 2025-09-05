नेपाल में Facebook, Instagram, WhatsApp समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन, जानिए इसके पीछे की वजह

  1. हिन्दी समाचार
Many popular social media platforms banned in Nepal: भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने गुरुवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। नेपाल सरकार की ओर से यह बड़ा कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म निर्धारित समय सीमा के भीतर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण कराने में विफल रहे।

नेपाल के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को पंजीकरण के लिए 28 अगस्त से सात दिन का समय दिया गया था।बुधवार रात समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप), अल्फाबेट (यूट्यूब), एक्स (पूर्व में ट्विटर), रेडिट और लिंक्डइन सहित किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आवेदन जमा नहीं किया।

मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा कि उसने “नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को सभी गैर-पंजीकृत सोशल मीडिया साइटों को तब तक निष्क्रिय करने का आदेश दिया है जब तक कि वे पंजीकृत न हो जाएँ।” बुधवार को मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि सोशल मीडिया कंपनियाँ आधी रात से पहले उनसे संपर्क करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करतीं, तो सरकार तदनुसार कार्रवाई करेगी।

जब कोई भी संपर्क नहीं किया गया, तो गुरुवार को मंत्रालय में हुई एक बैठक में प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधरों ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह नियमन से कम और असहमति की आवाज़ों को दबाने से ज़्यादा जुड़ा है।

उनका मानना ​​है कि सरकार की पंजीकरण शर्तों, जिनमें कड़े निरीक्षण और नियंत्रण उपाय शामिल हैं, को कई सोशल मीडिया कंपनियों ने अवास्तविक और दखलंदाजी वाला माना होगा, जिसके कारण उन्होंने पंजीकरण से इनकार कर दिया होगा।

