EX गर्लफ्रेंड और अजय समेत सलमान खान को कई दिग्गजों ने दी बर्थडे की बधाई, पढ़ें स्पेशल पोस्ट

Salman Khan birthday: एक्टर सलमान खान आज अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर फैंस, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सलमान को बर्थडे विश कर रहे हैं। इस बीच कटरीना कैफ ने भी एक स्पेशल मैसेज पोस्ट कर सलमान खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

कटरीना कैफ ने सलमान खान की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर कर लिखा, “सलमान खान आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करें जो प्यार, चमक और हुनर आपके पास है वो हमेशा यूं ही बरकरार रहे।” कटरीना और सलमान दोनों जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म ‘टाइगर 3’ में एक साथ नजर आने वाले हैं।

अजय देवगन ने सलमान के साथ की एक थ्रोबैक फोटो शेयर कर लिखा, “हैप्पी बर्थडे सलमान खान। आपको हमेशा प्यार और खुशी की कामना।” अजय के अलावा साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी, वेंकटेश दग्गुबाती समेत कई सेलेब्स ने भी सलमान को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बर्थडे विश किया है।

Happy happy birthday dear @beingsalmankhan Wishing you the best of everything this year! ♥️🥳 pic.twitter.com/pbPuBAMmZt

वेंकटेश दग्गुबाती ने सलमान के साथ की एक फोटो शेयर कर लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो प्रिय सलमान खान। इस साल आपको हर चीज के लिए शुभकामनाएं।”

My Dear Sallu bhai !!!!

Good human-beings always think of doing good for others.

May God always keep a Good soul like you Happy, Healthy & Prosperous in life. Happy birthday 💐to the forever young Superstar with the golden heart!❤️ @BeingSalmanKhan

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 27, 2021