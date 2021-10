Mark Zuckerberg का बड़ा ऐलान, फेसबुक ने अपना नाम बदल कर रखा मेटा (Meta)

Facebook changed its name to Meta: फेसबुक (Facebook) का नाम चेंग करने की काफी समय से खबरें आ रहीं थीं। अब इस बारे में एक बड़ा फैसला आ गया है। दरअसल अब फेसबुक (Facebook) ने अपना नाम बादल ही लिया है वहीं अब से दुनिया फेसबुक (Facebook) को ‘मेटा’ (Meta) के नाम से पुकारेगी। बीते गुरुवार को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग (Founder Mark Zuckerberg) ने एक मीटिंग के दौरान इस बात का ऐलान किया है।

आपको बता दें कि मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रान्डिंग करना चाहते हैं। वह इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी पहचान जहां फेसबुक (Meta) को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platform) के तौर पर ना देखा जाए।

इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फेसबुक (Facebook) का नाम बदल मेटा (Meta) किया गया है। आपको बता दें कि कंपनी का फोकस अब एक मेटावर्स बनाने पर है जिसके जरिए एक ऐसी वर्चुअल दुनिया का आगाज हो जाएगा जहां पर ट्रांसफर और कम्यूनिकेशन के लिए अलग-अलग टूल का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Meta (@Meta) October 28, 2021