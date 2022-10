Martial Law in Pakistan : पाकिस्तान में कभी भी लग सकता है मार्शल लॉ, आर्थिक संकट के बाद फैली सियासी अराजकता

Martial Law in Pakistan : पाकिस्तान (Pakistan) बीते कई महीनों से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच देश में सियासी अराजकता ने मुल्क की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान (Pakistan) में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता (Martial law can be imposed) है। कहा गया है कि आने वाले छह महीने या इससे भी कम समय में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है।