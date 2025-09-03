Maruti Suzuki Escudo/Victoris SUV : मारुति सुजुकी नई एसयूवी एस्कुडो आज भारत में पेश करेगी ,  जानें फीचर्स

  1. हिन्दी समाचार
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी आज भारत में मारुति सुजुकी एस्कुडो (विक्टोरिस) एक नई एसयूवी पेश करेगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Maruti Suzuki Escudo/Victoris SUV :  भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी आज भारत में मारुति सुजुकी एस्कुडो (विक्टोरिस) एक नई एसयूवी पेश करेगी। यह आगामी मॉडल कंपनी के लाइनअप में ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा के बीच स्थित होगा, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को लक्षित करेगा। इस एसयूवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और वोक्सवैगन टाइगन जैसी कारों से होने की उम्मीद है।

इस एसयूवी का नाम मारुति एस्कुडो (जिसे आंतरिक रूप से विक्टोरिस भी कहा जाता है) रखा जा सकता है और इसकी बिक्री कंपनी के एरिना डीलरशिप के ज़रिए की जाएगी, जिससे यह इस रिटेल चैनल के तहत अब तक का सबसे प्रीमियम उत्पाद बन जाएगा।

कंपनी ने हाल ही में भारत में नाम का ट्रेडमार्क कराया है। और एसयूवी के परीक्षण को पहले ही सार्वजनिक सड़कों पर देखा जा चुका है।

पावरट्रेन
एसयूवी के ब्रेज़ा के साथ अपने पावरट्रेन को साझा करने की संभावना है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन शामिल है जो लगभग 101 hp और 139 Nm का टार्क पैदा करता है।

फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, एस्कुडो/विक्टोरिस में मारुति की मौजूदा रेंज के सभी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। संभावित मुख्य फीचर्स में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस साउंड सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और सुजुकी कनेक्ट टेलीमैटिक्स शामिल हैं।

