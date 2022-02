मारुति सुजुकी ने भारत में लॉन्च कर दिया बलेनो के फेसलिफ्ट वर्जन

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी कंपनी ने भारत में बलेनो के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च (Facelift version launched) कर दिया है। भातर में सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक बलेनो (hatchback baleno)के लोगों द्वारा खूब पंसद किया जा रहा है। कंपनी को अबतक इसकी 25000 हजार बुकिंग भी मिल चुकी है।

इस कार के लॉन्च होने के बाद कई गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में इस कार को खुब पसंद किया जा रहा है। गाड़ी के फीचर्स, भी काफी शानदार बताया जा रहा है।

फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक नई बलेनो की मैनुअल और ऑटोमेटिक मॉडल की माइलेज 22.34kmpl और 22.94kmpl है।

Mileage of Manual Model of Tata Altroz 19.05 है। Volkswagen Polo TSI manual and automatic model mileage 18.24kmpl और 16.47kmpl है। और