Maruti Suzuki Production : मारुति सुजुकीने बढ़ाई अपने इस प्लांट की क्षमता , हर साल कर रही है 9 लाख गाड़ियों का उत्पादन

Maruti Suzuki Production : मारुति सुजुकीने बढ़ाई अपने इस प्लांट की क्षमता , हर साल कर रही है 9 लाख गाड़ियों का उत्पादन

देश की दिग्गज आटो कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपने मानेसर प्लांट में विस्तार किया है। अधिक से अधिक वाहन उत्पादन को लक्ष्य में रख कर कंपनी ने इस विस्तार योजना को मूर्त रूप दिया है। Maruti Suzuki Production: Maruti Suzuki has increased the capacity of its plant, producing 9 lakh vehicles every year.