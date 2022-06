Viral Video : तकरीर में मौलाना दे रहा है नूपुर शर्मा का गला काटने की धमकी, DGP बोले- कानून हाथ में लेने वाले को नहीं बख्शा जाएगा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह (Bhaderwah) इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बाद यहां सेना बुला ली गई है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी गई है। ये कदम सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के बाद उठाए गए है। इलाके में पत्थरबाज़ी की भी खबर है। बताया जा रहा है कि इलाके में तनाव एक मस्जिद से एक मौलाना के जहरीले भाषण के बाद बढ़ा है। जिसने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा का गला काटने की धमकी दी थी।

डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने स्थिति को काबू करने के लिए कुछ इलाकों में कर्फ्यू लागू किया है। जम्मू रेंज के अतिरिक्त DGP मुकेश सिंह ने कहा है कि कानून हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भद्रवाह में एक प्राचीन मंदिर तोड़े जाने के बाद तनाव फ़ैल गया था।

इस मंदिर को भद्रकाशी के नम से भी जाना जाता है। घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। वहीं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भड़काऊ भाषणों के जरिए भद्रवाह (डोडा) और किश्तवाड़ जिलों में तनाव पैदा करने की साजिशें रची जा रही हैं। मस्जिद से भड़काऊ घोषणाएं की जा रही हैं।

If the govt doesn’t grab the necks of those opposing Azaan, those opposing hijab, then we will chop those necks. As for Nupur Sharma, her head will be found there and her body here.

Spine chilling threats being delivered, to applause, from a Jammu mosque. pic.twitter.com/sjosUK3gyt

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) June 9, 2022