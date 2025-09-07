मैक्स सिटी हॉस्पिटल बना गरीबों का सहारा! 10 साल में 7 महिलाओं की निःशुल्क डिलीवरी, बरगदही की महिला को दी नई जिंदगी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जहाँ अक्सर इलाज के नाम पर गरीबों की जेब खाली हो जाती है, वहीं नौतनवा का मैक्स सिटी हॉस्पिटल लगातार इंसानियत का फर्ज निभा रहा है। ताज़ा उदाहरण है ग्राम सभा बरगदही की गरीब गर्भवती महिला रीता, जिसकी न केवल निशुल्क डिलीवरी कराई गई, बल्कि उसे दवा, दूध और फल भी दिए गए।

अस्पताल के डायरेक्टर विकास दुबे के निर्देश पर रीता का सुरक्षित प्रसव कराया गया, जिसने शनिवार को एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। नवजात की किलकारी ने परिवार को खुशी से भर दिया, वहीं अस्पताल के इस मानवीय कदम की चारों ओर चर्चा हो रही है।

हॉस्पिटल प्रबंधन के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में करीब 7 ऐसी गरीब व असहाय महिलाओं की निःशुल्क डिलीवरी कराई गई है। यह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उम्मीद और इंसानियत का संदेश है।

स्थानीय लोग कहते हैं – “आज के समय में जब हर चीज़ पैसों से तौली जाती है, तब मैक्स सिटी हॉस्पिटल का यह कदम समाज में विश्वास और मानवता को जिंदा रखे हुए है।”