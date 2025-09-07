  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मैक्स सिटी हॉस्पिटल बना गरीबों का सहारा! 10 साल में 7 महिलाओं की निःशुल्क डिलीवरी, बरगदही की महिला को दी नई जिंदगी

मैक्स सिटी हॉस्पिटल बना गरीबों का सहारा! 10 साल में 7 महिलाओं की निःशुल्क डिलीवरी, बरगदही की महिला को दी नई जिंदगी

मैक्स सिटी हॉस्पिटल बना गरीबों का सहारा! 10 साल में 7 महिलाओं की निःशुल्क डिलीवरी, बरगदही की महिला को दी नई जिंदगी

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जहाँ अक्सर इलाज के नाम पर गरीबों की जेब खाली हो जाती है, वहीं नौतनवा का मैक्स सिटी हॉस्पिटल लगातार इंसानियत का फर्ज निभा रहा है। ताज़ा उदाहरण है ग्राम सभा बरगदही की गरीब गर्भवती महिला रीता, जिसकी न केवल निशुल्क डिलीवरी कराई गई, बल्कि उसे दवा, दूध और फल भी दिए गए।

पढ़ें :- Video- लखनऊ में टहलने निकले दादा-पोते पर सांडों ने किया हमला, लोगों ने बहादुरी दिखाकर बचाई जान

अस्पताल के डायरेक्टर विकास दुबे के निर्देश पर रीता का सुरक्षित प्रसव कराया गया, जिसने शनिवार को एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। नवजात की किलकारी ने परिवार को खुशी से भर दिया, वहीं अस्पताल के इस मानवीय कदम की चारों ओर चर्चा हो रही है।

हॉस्पिटल प्रबंधन के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में करीब 7 ऐसी गरीब व असहाय महिलाओं की निःशुल्क डिलीवरी कराई गई है। यह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उम्मीद और इंसानियत का संदेश है।

स्थानीय लोग कहते हैं – “आज के समय में जब हर चीज़ पैसों से तौली जाती है, तब मैक्स सिटी हॉस्पिटल का यह कदम समाज में विश्वास और मानवता को जिंदा रखे हुए है।”

पढ़ें :- सच तो ये है कि समाज में दरार डालते-डालते BJP ख़ुद ही दरारों से भर गयी : अखिलेश यादव

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video- लखनऊ में टहलने निकले दादा-पोते पर सांडों ने किया हमला, लोगों ने बहादुरी दिखाकर बचाई जान

Video- लखनऊ में टहलने निकले दादा-पोते पर सांडों ने किया हमला, लोगों...

मैक्स सिटी हॉस्पिटल बना गरीबों का सहारा! 10 साल में 7 महिलाओं की निःशुल्क डिलीवरी, बरगदही की महिला को दी नई जिंदगी

मैक्स सिटी हॉस्पिटल बना गरीबों का सहारा! 10 साल में 7 महिलाओं...

सच तो ये है कि समाज में दरार डालते-डालते BJP ख़ुद ही दरारों से भर गयी : अखिलेश यादव

सच तो ये है कि समाज में दरार डालते-डालते BJP ख़ुद ही...

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुलपति पद की दौड़,तीन वर्तमान कुलपति, एक निदेशक, सात प्रिंसिपल हैं रेस में

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुलपति पद की दौड़,तीन वर्तमान कुलपति,...

'GST स्लैब कम करने से महंगाई नहीं घटेगी...' सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा दावा

'GST स्लैब कम करने से महंगाई नहीं घटेगी...' सपा प्रमुख अखिलेश यादव...

CM Yogi ने अनुदेशकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- यूपी आज अग्रणी राज्य बना, हमने प्रदेश के नौजवानों के लिए साफ सुथरा मंच दिया

CM Yogi ने अनुदेशकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- यूपी आज अग्रणी...