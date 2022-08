मायावती का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा- यूपी में जंगलराज है व विकास का ढिंढोरा छलावा मात्र

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Former UP Chief Minister Mayawati) ने शुक्रवार को ट्वीट कर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी पर वर्षों से पुल के अधूरे पड़े रहने के कारण नाव दुर्घटना में अनेकों लोगों की मौत, हापुड़ में पेशी पर आए आरोपी की दिन दहाड़े हत्या। अब हमीरपुर में गैंगरेप की दर्दनाक घटना आदि साबित करती हैं कि यूपी में जंगलराज (Jungle Raj in UP) है व विकास का ढिंढोरा छलावा मात्र।

2. यूपी में कुल मिलाकर कानून का न्यायपूर्ण इस्तेमाल नहीं होने से आपराधिक तत्वों का बेखौफ हो जाना लचर कानून-व्यवस्था का सबूत है। इनका विकास भी कुछ ख़ास ज़िलों तक ही सीमित है जबकि यूपी के हर क्षेत्र में अति-गरीबी व बेरोजगारी है। सरकार इस ओर ज़रूर ध्यान दे। 2/2 — Mayawati (@Mayawati) August 19, 2022

