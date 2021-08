School Reopen : डॉ. नरेश त्रेहन बोले- स्कूल खोलने की इतनी जल्दी क्यूं,अगर बच्चे बीमार पड़े तो संभालना मुश्किल

नई दिल्ली। देश में बच्चों के टीकाकरण से पहले राज्यों में स्कूल खोले (School Reopen) जाने पर मेदांता ग्रुप (Medanta Group) के चेयरमैन डॉ. नरेश त्रेहन (Chairman Dr. Naresh Trehan) , ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि स्कूल खोलने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। बच्चे अगर बीमार पड़ने लगे तो उन्हें संभालना मुश्किल होगा। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि वैक्सीन जब तक न आ जाए तब तक धैर्य बनाए रखें। एक बार सभी बच्चे को टीके लग जाएं फिर आप स्कूल खोलें। उन्होंने कहा कि हमारी जनसंख्या के आकार को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए।

कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी दिया था बयान

इससे पहले डॉ. त्रेहन ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा था कि देश में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) पर अगर हम नियंत्रण करना चाहें तो सबको अनुशासन में रहना होगा। कोरोना दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। उनके मुताबिक, कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) को कम किया जा सकता है, लेकिन इसका आना तय है।

उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) को लेकर कहा था कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि अभी चार-पांच महीने लग सकते हैं। हमें यह देखना है कि तीसरी लहर जो आएगी हम उसे कितना छोटा कर सकते हैं और कितना टाल सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों का टीकाकरण कर लें और कोरोना की लहर चार-पांच महीने टल जाए तो हमारी तैयारी भी ठीक रहेगी।

देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,083 नए मामले

स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) के अनुसार रविवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,083 नए मामले आए हैं जबकि 460 लोगों की मौत हो गई। वहीं 35,840 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,68,558 है। वहीं शनिवार को बीते 24 घंटे में 46,759 नए पॉजिटिव मरीज मिले थे जबकि 509 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, 31,374 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी।