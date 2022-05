Mehbooba Mufti ने बीजेपी को दी चुनौती, दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाएं

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister of Jammu and Kashmir) और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने मंगलवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी (BJP) को चुनौती देते हुए कहा कि यदि आपके अंदर दम है तो ताजमहल (Taj Mahal) और लाल किले (Red Fort) को मंदिर बनाकर दिखाएं।

बता दें कि दिल्ली स्थित ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के नाम को बदलने की मांग तेज हो गई है। मंगलवार को हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इतना ही नहीं हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तम्भ करने की मांग की है।

उधर, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कई जगहों के नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अकबर रोड, हनुमान रोड, औरंगजेब लेन, तुगलक लेन के नाम बदला जाए। इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने NDMC चेयरमैन को पत्र लिखा है। इनके नाम महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, महर्षि वाल्मीकि और जनरल बिपिन रावत के नाम पर किए जाएं।