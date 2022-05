Met Gala 2022: kylie jenner ने वेडिंग ड्रेस और बेसबॉल कैप लगा फैशन वीक में बिखेरे जलवे

मेट गाला (Met Gala 2022), जिसे साल की सबसे बड़ी फैशन नाइट (fashion night) भी कहा जाता है सोमवार (2 मई) को न्यूयाॅर्क शहर (fashion night) में आयोजित किया गया। इसमें कई मशहूर हस्तियां रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरेंगी। सभी मेट गाला प्रेमी इस बार की थीम 'इन अमेरिका: एन एंथोलॉजी ऑफ फैशन' (In America: An Anthology of Fashion) के अनुसार सजे सेलेब्स को देखने के लिए काफी उत्सुक हैं।