Amla Navami 2023 Puja Vidhi : आंवला नवमी का हिन्दू धर्म में है विशेष महत्त्व, जानें पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त

Amla Navami 2023: दिवाली और छठ के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यानी आज मंगलवार को अक्षय नवमी है। द्वापर युग का आरंभ अक्षय नवमी से माना गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने व ग्रहण करने का विधान है। इसलिए इसे आंवला नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है।

हिन्दू धर्म के पुराणों में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले के नीचे महिलाएं खीर, पूड़ी और मिष्ठान बनाती हैं और सभी लोग आंवले के वृक्ष के नीचे एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। अक्षय नवमी के दिन को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया के दिन जितना ही महत्वपूर्ण है। इस लेख हम आपको अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि की सम्पूर्ण विधि बताने वाले हैं।

शुभ मुहूर्त

नवमी तिथि का शुभारंभ नवम्बर 21, 2023 को 03:16 AM बजे से और समाप्ति नवम्बर 22, 2023 को 01:09 AM बजे होगी। अक्षय नवमी पर पूजन शुभ मुहूर्त 06:47 AM से 12:06 PM है। यानी कुल अवधि 05 घण्टे 19 मिनट्स है।

पूजन विधि

-स्नान के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे सफाई करें।

-हल्दी, चावल और कुमकुम या सिंदूर से आंवले की पूजा करें।

-शाम समय आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करें और वृक्ष की सात परिक्रमा कर प्रसाद वितरण करें।

-आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन भी करें। इस दिन पूजन, तर्पण और दान का अक्षय फल प्राप्त होता है।