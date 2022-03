स्कूलों में बच्चों के लिए फिर से शुरू हो Mid-Day Meal Scheme : Sonia Gandhi

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष व रायबरेली से लोकसभा सांसद सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने बुधवार को लोकसभा में मोदी सरकार से आग्रह किया कि कोविड-19 (Covid-19) के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों के खुलने के बाद अब मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) की व्यवस्था फिर से आरंभ की जाए। ताकि बच्चों को गर्म और पका हुआ पौष्टिक भोजन मिल सके।

With the closure of schools during Covid pandemic, the system of mid-day meals also stopped.

Due to NFSA and the order of the Supreme Court, people got dry ration.

But dry ration is no substitute to nutritious food for children.

