MiG-21 Fighter Plane Crash : दो पायलट शहीद, 8 किमी तक सुनाई दी धमाके की आवाज

MiG-21 Fighter Plane Crash: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) का एक मिग-21 लड़ाकू विमान (MiG-21 Fighter Plane) राजस्थान (Rajasthan) के बाड़मेर (Barmer) के भीमड़ा गांव (Bhimda Village) में क्रैश हो गया है। इस दुर्धटना में दो पायलट शहीद हो गए. देश और दुनिया में इस खबर को लेकर तहलका मच गया है। लोग मिग 21 एयरक्राफ्ट (MiG-21 Fighter Plane) पर सवाल उठा रहे हैं। समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये धमाका बहुत ही जबर्दस्त था। इस धमाके की आवाज़ 8 किमी तक सुनाई दी। साथ ही साथ लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।

At 9:10 pm this evening, an IAF MiG 21 trainer aircraft met with an accident in the western sector during a training sortie. Both pilots sustained fatal injuries.

फिलहाल वायुसेना इस घटना की जांच-पड़ताल में लगी हुई है। इस घटना के बाद 100 से ज्यादा जवान और एयरफोर्स अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

गांव वालों के अनुसार, हमेशा की तरह लोग इस समय खाना खाकर सोने जा रहे थे, तभी आसमान से आग के गोले दिखाई दिए, जिसके बाद धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि मलबा पूरा भरा पड़ा हुआ है। देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने भी दुख व्यक्त किया है।

Deeply anguished by the loss of two Air Warriors due to an accident of IAF’s Mig-21 trainer aircraft near Barmer in Rajasthan. Their service to the nation will never be forgotten. My thoughts are with the bereaved families in this hour of sadness. https://t.co/avKi9YoMdo

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 28, 2022