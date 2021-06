Mika Singh ने KRK का चैलेंज एक्सेप्ट कर रिलीज किया कुत्ता सॉन्ग, ट्वीट कर कहा...

नई दिल्ली: विवादों से घिरे कमाल आर खान आए दिन किसी ने किसी बयान के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल, कमाल आर खान ने सलमान खान पर फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ के रिव्यु के माध्यम से निशाना साधा था। इसके बाद सलमान खान ने कमाल आर खान पर मानहानि का दावा ठोक दिया था।

वहीं सलमान के बाद केआरके को सिंगर मीका ने भी जमकर लताड़ लगाई। वहीं दोनों एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर कर रहे थे। हाल ही में केआरके ने ट्वीट में लिखा था, ‘इतना भौंकता क्यों है अगर औकात नहीं है सॉन्ग रिलीज करने की तो, डर मत बिंदास रिलीज कर, मैं चाहता हूं तू एक बार सॉन्ग रिलीज कर दे फिर देख।’ मीका सिंह ने अभी तक इसपर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

मीका ने अपने सोशल मीडिया पर गाने का टीजर रिलीज कर दिया है। इसी बीच अब मीका सिंह ने कमाल आर खान की धमकियों के बावजूद उनपर एक गाना बनाया है। इस गाने का नाम ‘केआरके कुत्ता’ है। मीका ने 11 जून को यूट्यूब पर इस गाने का रिलीज किया है।

Guys The most awaited song of the year #Krkkutta #Barkingdog is OUTNOW Music by @toshisabri @shaaribsabri. My beta @kamaalrkhan please give ur genuine reviews I have really worked hard on this song. https://t.co/fYWD2q7pKI#mikasingh #krkkutta #kamaalrkhan #singer #bollywood pic.twitter.com/f9bfQ491qx

— King Mika Singh (@MikaSingh) June 11, 2021