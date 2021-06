Milkha Singh Death: फ्लाइंग सिख के निधन पर सेलेब्स ने जताया शोक, Shahrukh- प्रियंका ने किया इमोशनल पोस्ट

नई दिल्ली: फ्लाइंग सिख से पॉपुलर एथलीट मिल्खा सिंह कोविड 19 से जंग हार गए हैं। कई दिनों से कोविड से पीड़ित मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। मिल्खा 20 मई को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और जून 18 शुक्रवार को उनका निधन हो गया।

ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से मिल्खा को 3 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पत्नी के निधन के 5 दिन बाद अब मिल्खा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। खुद अस्पताल में भर्ती होने की वजह से मिल्खा अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे।

सेलेब्स ट्वीट्स

मिल्खा के जाने से बॉलीवुड सेलेब्स को भी बड़ा झटका लगा है। प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, रवीना टंडन, तापसी पन्नू समेत कई सेलेब्स ने मिल्खा के जाने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

प्रियंका चोपड़ा

तापसी पन्नू

And he flew away 💔 — taapsee pannu (@taapsee) June 18, 2021

शाहरुख खान

The Flying Sikh may no longer be with us in person but his presence will always be felt and his legacy will remain unmatched… An inspiration to me… an inspiration to millions. Rest in Peace Milkha Singh sir. पढ़ें :- 'हसीन दिलरूबा' का नया पोस्टर रिलीज, तापसी पन्नु की मिस्ट्री थ्रिलर है ये फिल्म — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 18, 2021

रवीना टंडन

Had the honour of meeting you Sir, you will always have a special place in all our hearts ! Whenever we need to be inspired, “bhaag milkhe bhaag,” will resound in our ears ! Om Shanti. 🙏🏼 https://t.co/UZC6chEQg8 — Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 18, 2021

मिल्खा सिंह की लाइफ पर भाग मिल्खा सिंह फिल्म बनी है। फिल्म में फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था। फरहान के अलावा फिल्म में सोनम कपूर भी लीड रोल में थीं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।

Flying Sikh is no more. You were one of your kind. Rest in peace our hero 🙏🏻#MilkhaSingh pic.twitter.com/HIFQkoJkNQ — Surbhi Jyoti (@SurbhiJtweets) June 18, 2021

इस फिल्म के लिए मिल्खा ने 1 रुपये का नोट लिया था। वो नोट काफी स्पेशल था क्योंकि वो 1958 में छपा था। दरअसल उसी साल मिल्खा को कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता था।