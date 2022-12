रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर नियुक्त

देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President of the country Draupadi Murmu) ने रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (Minister of Railways, Communications, Electronics and Information Technology) को अश्विनी वैष्णव को गति शक्ति विश्वविद्यालय (Gati Shakti University) वडोदरा का चांसलर नियुक्त किया है।