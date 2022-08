मंत्री संजय निषाद की मुश्किलें बढ़ीं, NBW के बाद अब MP-MLA Court ने भी जारी किया समन

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government)में मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद (Fisheries Minister Sanjay Nishad) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कसरवल कांड (Kasarwal Case) में जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर (District and Sessions Court Gorakhpur) के सीजेएम कोर्ट से वारंट जारी (Warrant Issued by CJM Court) होने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने भी समन जारी issued summonsकर दिया है।

मंगलवार की शाम समन लेकर आरपीएफ बस्ती (RPF Basti) की टीम मंगलवार को गोरखपुर आई और समन तामील कराया। टीम पादरी बाजार (Team Pastor Market) स्थित कैबिनेट मंत्री के आवास भी गई थी लेकिन मंत्री वहां नहीं मिले, लिहाजा समन उनके घर के बाहर दीवार पर चस्पा कर दिया।

सरकारी नौकरी में निषादों को पांच फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर वर्ष 2015 में संतकबीरनगर (Santakbirnagar) के कसरवल में बवाल हुआ था। आंदोलनकारी व पुलिस-प्रशासन आमने-सामने आ गए थे। बवाल के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। इससे नाराज आंदोलनकारियों ने रेल ट्रैक बाधित कर दिया था। बताया जा रहा है कि रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थीं।

इस मामले में आरपीएफ बस्ती-संतकबीरनगर (RPF Basti-Santakbirnagar) ने भी केस दर्ज किया था। इसकी सुनवाई गोरखपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर दो में चल रही है। आरपीएफ बस्ती (RPF Basti) के इंस्पेक्टर एसके मिश्रा (Inspector SK Mishra) का कहना है कि डॉ. संजय को एमपी-एमएल कोर्ट (MP-MLA Court) में बुधवार को ही हाजिर होना है।