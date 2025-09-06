  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Mirzapur Bablu Pandit: मिर्ज़ापुर के ‘बबलू पंडित’ होगी वापसी, विक्रांत मैसी नहीं ये एक्टर play करेंगे Role

Mirzapur Bablu Pandit: मिर्ज़ापुर के ‘बबलू पंडित’ होगी वापसी, विक्रांत मैसी नहीं ये एक्टर play करेंगे Role

मोस्ट सुपरहिट वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।  मिर्ज़ापुर के पहले सीजन में मारे जानेवाले  ‘बबलू पंडित’ की फिर से सीरीज में वापसी होने वाली है। वहीं हैरानी वाली बात ये है कि लेकिन इस बार ‘बबलू पंडित’ का रूप और किरदार दोनों ही बदले-बदले होंगे। बबलू पंडित  का नामे सुनकर कहीं  विक्रांत मेसी के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं । अगर ऐसा है तो बिलकुल गलत है  क्योंकि फिल्म में बबलू पंडित का किरदार जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भाइया निभाने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

Mirzapur Bablu Pandit: मोस्ट सुपरहिट वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।  मिर्ज़ापुर के पहले सीजन में मारे जानेवाले  ‘बबलू पंडित’ की फिर से सीरीज में वापसी होने वाली है। वहीं हैरानी वाली बात ये है कि लेकिन इस बार ‘बबलू पंडित’ का रूप और किरदार दोनों ही बदले-बदले होंगे। बबलू पंडित  का नामे सुनकर कहीं  विक्रांत मेसी के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं । अगर ऐसा है तो बिलकुल गलत है  क्योंकि फिल्म में बबलू पंडित का किरदार जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भाइया निभाने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है।

पढ़ें :- पक्की खबर!! Mirzapur में अब कालीन भैया के रोल में दिखेंगे ऋतिक रोशन, भड़के फैंस ने सुनाई खरी खोटी

मिर्जापुर’ के बबलू पंडित

‘मिर्जापुर: द फिल्म’ के मेकर्स ने ‘बबलू पंडित’ के किरदार को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। मेकर्स ने ‘मिर्जापुर’ में बबलू पंडित के किरदार के लिए विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार को कास्ट किया है। इंडस्ट्री में चल रही खबरों के अनुसार, मेकर्स ने पहले इसके लिए विक्रांत मैसी को ही अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। बताया जा रहा है कि विक्रांत ने मेकर्स से कहा कि सीरीज में उनके किरदार की अचानक हत्या हो जाने के बाद अब उन्हें ये किरदार दोबारा निभाने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें आशंका है कि फिल्म में भी उनके किरदार के साथ ऐसा ही होगा। इसलिए उन्होंने इसके लिए मना कर दिया।

 

पढ़ें :- Mirzapur 3 Trailer: हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू और गुड्डू को पूर्वांचल, रिलीज हुआ मिर्ज़ापुर 3 का ट्रेलर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mirzapur Bablu Pandit: मिर्ज़ापुर के ‘बबलू पंडित’ होगी वापसी, विक्रांत मैसी नहीं ये एक्टर play करेंगे Role

Mirzapur Bablu Pandit: मिर्ज़ापुर के ‘बबलू पंडित’ होगी वापसी, विक्रांत मैसी नहीं...

क्या हो गई Rashmika Mandanna की सगाई? विजय संग अफेयर की अफवाहों के बीच उंगली में दिखा रिंग

क्या हो गई Rashmika Mandanna की सगाई? विजय संग अफेयर की अफवाहों...

Bhojpuri Cinema: पवन सिंह के बाद Khesari Lal Yadav आए नेटिज़न्स के निशाने पर , स्टेज शो के दौरान लड़की को किया किस

Bhojpuri Cinema: पवन सिंह के बाद Khesari Lal Yadav आए नेटिज़न्स के...

Bigg Boss 19: बिग बॉस का घर बना अखाड़ा, दो कंटेस्टेंट के बीच हुई जमकर हाथापाई, आप भी देखें वायरल वीडियो..

Bigg Boss 19: बिग बॉस का घर बना अखाड़ा, दो कंटेस्टेंट के...

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में होगा शॉकिंग एलिमिनेशन, सलमान के हत्थे चढ़ेगा ये कंटेस्टेंट, होगा पहला एविक्शन!

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में होगा शॉकिंग एलिमिनेशन, सलमान के...

Bigg Boss 19 Promo: जीशान की धमकी पर टूटा कुनिका का सब्र, अशनूर-नेहल की गंदी लड़ाई ने घर को बनाया अखाड़ा!

Bigg Boss 19 Promo: जीशान की धमकी पर टूटा कुनिका का सब्र,...