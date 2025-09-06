Mirzapur Bablu Pandit: मिर्ज़ापुर के ‘बबलू पंडित’ होगी वापसी, विक्रांत मैसी नहीं ये एक्टर play करेंगे Role

Mirzapur Bablu Pandit: मोस्ट सुपरहिट वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मिर्ज़ापुर के पहले सीजन में मारे जानेवाले ‘बबलू पंडित’ की फिर से सीरीज में वापसी होने वाली है। वहीं हैरानी वाली बात ये है कि लेकिन इस बार ‘बबलू पंडित’ का रूप और किरदार दोनों ही बदले-बदले होंगे। बबलू पंडित का नामे सुनकर कहीं विक्रांत मेसी के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं । अगर ऐसा है तो बिलकुल गलत है क्योंकि फिल्म में बबलू पंडित का किरदार जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भाइया निभाने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है।

‘मिर्जापुर’ के बबलू पंडित

‘मिर्जापुर: द फिल्म’ के मेकर्स ने ‘बबलू पंडित’ के किरदार को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। मेकर्स ने ‘मिर्जापुर’ में बबलू पंडित के किरदार के लिए विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार को कास्ट किया है। इंडस्ट्री में चल रही खबरों के अनुसार, मेकर्स ने पहले इसके लिए विक्रांत मैसी को ही अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। बताया जा रहा है कि विक्रांत ने मेकर्स से कहा कि सीरीज में उनके किरदार की अचानक हत्या हो जाने के बाद अब उन्हें ये किरदार दोबारा निभाने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें आशंका है कि फिल्म में भी उनके किरदार के साथ ऐसा ही होगा। इसलिए उन्होंने इसके लिए मना कर दिया।