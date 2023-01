Miss Universe 2022: नई मिस यूनिवर्स आर बॉने ग्रेब्रिएल के बारे में जाने, भारत टॉप 5 में जगह बनाने में रहा नाकाम

Miss Universe 2023: 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का फिनाले शनिवार 14 जनवरी को न्यू ऑरलियन्स में अर्नेस्ट एन मेमोरियल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। बता दें मिस यूनिवर्स 2022 ब्यूटी पेजेंट का ऐलान किया गया और यह खिताब अमेरिका की आर बॉने ग्रेब्रिएल (R’bonney Gabriel) ने जीता है।

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023