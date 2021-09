Mission UP 2022 : चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, Raja Mahendra Singh University की रखी आधारशिला

अलीगढ़। देश के पीएम मोदी ने मंगलवार को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया( foundation stone of Raja Mahendra Singh University laid) है।पीएम मोदी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे विजनरी और महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बन रहे विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर रहा हूं। पीएम ने कहा कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह (Raja Mahendra Singh University) सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े थे, बल्कि उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने अपनी देश-विदेश की यात्राओं में मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया था।

20वीं सदी की उन गलतियों को 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है

पीएम ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य रहा कि राष्ट्रनायकों-राष्ट्रनायिकाओं की तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों से परिचित ही नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी की उन गलतियों को 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। पीएम ने कहा कि आज अलीगढ़ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि आज राधाष्टमी (Radhastami) है, जो आज के दिन को और भी पुनीत बनाता है। बृज भूमि के कण-कण में राधा ही राधा हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश को राधाष्टमी की हार्दिक बधाई (Happy Radhastami Greetings) देता हूं।

