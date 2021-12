मंगल ग्रह 16 जनवरी को धनु राशि में करेंगे गोचर, इन 4 राशियों पर बरसेगी कृपा

Mars will transit in Sagittarius on January 16 : मंगल राशि परिवर्तन (Mnagal Rashi Parivartan) का ज्योतिष शास्त्र (Astrology) में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगल (Mars) को ग्रहों का सेनापति और भूमि पुत्र माना जाता है। मंगल (Mars) जनवरी 2022 में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल का राशि परिवर्तन 16 जनवरी 2022 को होगा। मंगल इस दौरान धनु राशि (Sagittarius) में गोचर करेंगे। धनु राशि (Sagittarius) में मंगल के प्रवेश करने से कई राशि वालों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।