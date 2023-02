मोदी सरकार ने चीन पर फिर की डिजिटल स्ट्राइक,138 सट्टेबाजी और 94 लोन ऐप का किया बैन

Chinese Apps Ban : केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने एक बार फिर चीनी ऐप (Chinese App) के खिलाफ बड़ा कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट (Report of Union Home Ministry) के आधार पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने 138 बैटिंग (Betting) ऐप और 94 लोन ऐप को बंद कर दिया गया है।