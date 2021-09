Rahul Gandhi का तंज पर मोदी सरकार, ऐसा विकास किया कि खत्म कर दिया रविवार-सोमवार का फर्क

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार (Modi government) पर लगातार हमला भी बोल रहे हैं। देश में रोजगार और विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी(Rahul Gandhi) ने कहा कि भाजपा सरकार (BJP Government) का ‘विकास’ ऐसा है कि रविवार और सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया(Difference Between Sunday and Monday was Ended)।