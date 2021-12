मोदी की सीएम और पीएम के रूप में 20 साल की यात्रा शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का विषय : Amit Shah

नई दिल्ली। फिक्की के 94वें वार्षिक सम्मेलन में संबोधित करते हुए शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पौने 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति/प्रति महीना 5 किलो अनाज निःशुल्क देने का काम भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। शाह ने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, ऐसा काम दुनिया में कहीं नहीं किया गया। नरेन्द्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 130 करोड़ लोगों के देश का लोकतंत्र पर, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने देश के अर्थतंत्र का दायरा बढ़ाया है।

