  Monalisa Father Passes Away : मोनालिसा के पिता का निधन, अभिनेत्री ने लिखा भावुक नोट, प्रिय बाबा…

Monalisa Father Passes Away : मोनालिसा के पिता का निधन, अभिनेत्री ने लिखा भावुक नोट, प्रिय बाबा…

Monalisa Father Passes Away : भोजपुरी और टेलीविजन अभिनेत्री मोनालिसा (Actress Monalisa) अपने पिता के निधन से दुखी हैं। उन्होंने 3 सितंबर 2025 को अपने पिता को खो दिया। मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ बिताए खूबसूरत पलों की तस्वीरें साझा कीं और उनके लिए एक भावुक नोट लिखा।

Monalisa Father Passes Away : भोजपुरी और टेलीविजन अभिनेत्री मोनालिसा (Actress Monalisa) अपने पिता के निधन से दुखी हैं। उन्होंने 3 सितंबर 2025 को अपने पिता को खो दिया। मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ बिताए खूबसूरत पलों की तस्वीरें साझा कीं और उनके लिए एक भावुक नोट लिखा।

मोनालिसा का भावुक पोस्ट

मोनालिसा ने पिता को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, कि मेरे प्यारे बाबा, आप सबसे मजबूत और खुशमिजाज थे। कल आप हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए। आपकी आंखों में आखिरी पल तक भी जिंदगी थी। मैं केवल हमारी खुशी की यादें संजोना चाहती हूं, क्योंकि आप हमेशा मस्ती, नाच, खाना और पार्टी करना पसंद करते थे। अब मुझे आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, किराने का सामान, खाने का ऑर्डर या मोबाइल रिचार्ज नहीं मिलेगा। यह कमी हमेशा खलेगी। लेकिन मुझे पता है, आप मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहेंगे। शांति से आराम करें, बाबा। मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी। आपकी मुन्नी।”

