नहीं टिक रहा जेब में पैसा, तो इन 5 आदतों से तुरंत कर लें तौबा

नई दिल्ली: पैसे कमाने के लिए तो इंसान नौकरी (JOB) करता है और माता लक्ष्मी (Mata lakshmi) की पूजा भी, लेकिन जाने अनजाने आप कुछ ऐसे काम करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न (lakshmi displeased) हो जाती हैं और धन-दौलत (wealth) आपके पास टिकता नहीं है। चलिए आपको बताते हैं धन के संकट (money crisis) की वजहें आपकी किन बुरी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा नहीं रहेगी…

धन की कद्र

जो व्यक्ति पैसों की कद्र नहीं (money value) करता, जल्द ही देवी लक्ष्मी (Goddess Lakshmi) उससे नाराज़ होकर चली जाती हैं, इसलिए पैसों का सही उपयोग (proper use of money) करना ज़रूरी है। यूं ही फिज़ूलखर्च से बचें।

आलसी व्यक्ति

आसली लोगों पर लक्ष्मी मां कभी प्रसन्न नहीं होती, इसलिए जो व्यक्ति मेशा सूर्योदय होने के बाद उठता है और सूर्यास्त के समय सोता है उससे देवी लक्ष्मी नाराज (Lakshmi angry) हो जाती हैं। ऐसे लोगों के घर में पैसे आर्थिक संकट बना रहता है। इसलिए आज से ही अपनी ये आदत बदल लें।

दीया ना जलाना

सुबह-शाम मंदिर और घर की चौखट पर दीया जलाना शुभ होता है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता माता लक्ष्मी उसके घर पर ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती हैं।

गुस्सा करना और दूसरों को भला बुरा कहना

गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, गुस्से में इंसान का विवेक काम नहीं करता और वो दूसरों को कुछ भी अपशब्द बोल देता है। हमेशा ऐसे करने वाले व्यक्ति से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं।

घर में साफ सफाई न रखना

माता लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहां सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो व्यक्ति घर और अपनी साफ-सफ़ाई का ध्यान नहीं रखता लक्ष्मी मां उस पर कभी प्रसन्न नहीं होती।