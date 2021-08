Monsoon Session : राज्यसभा से बीजेपी सांसदों की अनुपस्थिति पर पीएम मोदी भड़के, मांगी सूची

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान राज्यसभा से अनुपस्थित भाजपा सांसदों की गैरहाजिरी (BJP MPs absent) पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ पीएम मोदी (PM Modi)ने अनुपस्थित राज्यसभा सांसदों की सूची तलब की है। बता दें कि बीते सोमवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2021(Tribunal Reform Bill, 2021 ) पेश किया था।

इस विधेयक का विरोध करते हुए विपक्ष सेलेक्ट कमेटी (Select Committee) के पास भेजने की मांग कर रहा था। इसके बाद विपक्ष की मांग पर राज्यसभा में वोटिंग (Voting in Rajya Sabha) कराई गई। बिल सेलेक्ट कमेटी( Bill Select Committee) के पास भेजने के पक्ष में 44 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 79 वोट डाले गए।

इस तरह विपक्ष की मांग रद्द हो गई और ये बिल कुछ देर बाद पास हो गया,लेकिन इस वोटिंग (Voting) के दौरान भाजपा (BJP) के कुछ सांसद वहां पर मौजूद नहीं रहे। संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) जारी है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही (Proceedings Of The House) शुरू होने से पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। आज इस बैठक में पीएम मोदी भी उपस्थित हुए।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राज्यसभा में भाजपा सांसदों की गैरहाजिरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सूची मांगी है। भाजपा संसदीय दल (BJP Parliamentary Party) की बैठक में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें।