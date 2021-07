जुलाई की इस तारिख तक देश में सक्रिय होगा मानसून, बारिश की फुहारों से होगा ठंडक का अहसास

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों में देश के कुछ राज्यों में लोगों को उमस और गर्मी से जूझना पड़ा। गर्मी से त्राहि त्रहि कर रहे लोगों को अगले कुछ दिनों में बारिश की फुहारों से ठंडक का अहसास होगा। भारत मौसम विभाग ने आज यह जानकारी दी है कि दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत को अगले कुछ दिनों में गरमी से राहत मिलेगी क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानूसन एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है।

आईएमडी के अनुसार आठ जुलाई से दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी तट और इससे सटे पूर्व-मध्य भारत सहित दक्षिणी भारत में धीरे-धीरे फिर सक्रिय हो जायेगा।

Press Release: Status of monsoon as on 5th July 2021 and forecast upto 10th July

 Acc. to the latest NWP model guidance, the southwest monsoon likely to revive gradually over south peninsula including West coast and adjoining eastcentral India from 08th July.

