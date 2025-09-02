मुरादाबाद नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से उप नगर आयुक्त के भ्रष्टाचार की शिकायत

मुरादाबाद:- मुरादाबाद के नगर विधायक रितेश गुप्ता यूपी में भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार की जीरो टोलरेंस नीति को मुरादाबाद में लागू करने के लिए तत्पर अग्रसर हैं. इसीलिए किसी ना किसी विभाग के भ्रष्टाचार से सम्बंधित विभाग के विरुद्ध वह अपना मोर्चा खोल देते हैं. ताजा मामला नगर निगम विभाग कर हैं जहा उन होने उप नगर आयुक्त राज किशोर प्रसाद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रमुख सचिव लिखित में शिकायत पत्र लिखा हैं. नगर विधायक रितेश गुप्ता ने उप नगर आयुक्त पर अवैध वसूली, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने सरकार के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए हैं. नगर विधायक ने सरकार को पत्र लिख कर कहा हैं कि सरकारी काम में उप नगर आयुक्त के द्वारा सरकारी कार्यों में अनियमिता बर्ती जा रही हैं. इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर इनको निलंबन किया जाये. नगर विधायक ने यह भी दावा किया हैं कि मेरे द्वारा शिकायत करने की सूचना के बाद कुछ लोग उप नगर आयुक्त की शिफारिश कर रहे हैं. अगर उसी तरह से भ्रष्टाचार अधिकारीयों की बख्शा जायेगा तो भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी. प्रदेश और मुरादाबाद की जानता कैसे हम और हमारी सरकार पर विश्वास करेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहती हैं वह इस पर जांच कर उचित कार्यवाई करेगी.

नगर विधायक ने अपने पत्र में उप नगर आयुक्त की लिखित में क्या शिकायत की हैं :-

उप नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद राज किशोर प्रसाद का कार्य, व्यवहार व आचरण अत्यन्त खराब है और इनकी कार्यप्रणाली सरकार की मंशा के विरूद्ध है. इनके द्वारा नियमों के विरूद्ध जाकर शहर वासियों से नक्शा प्रमाणित करने के नाम पर धन उगाही की गयी. इनके द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों का शोषण किया गया और गलत व अवैधानिक तरीके से कार्यवाही की गयी. नगर आयुक्त द्वारा दो बार स्पष्ट रिपोर्ट निलंबन व विभागीय कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है लेकिन सेक्शन में सांठ गांठ करके इसे बचाया जा रहा है. नगर आयुक्त मुरादबाद के द्वारा भी उपनगर आयुक्त के विरूद्ध निलंबन कार्यवाही की संस्तुति की गयी है. जिस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो पायी है. इनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान आय से बहुत अधिक चल अचल सम्पत्ति एकत्रित किये जाने की भी भारी शिकायत है जिसकी जांच भी आवश्यक है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद