Health Care : एक अरब से ज्यादा लोग हैं मेंटल डिसऑर्डर्स से परेशान, डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट में दी जानकारी

मानसिक स्वस्थ को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रहे। डब्ल्यूएचओ की दो ताजा रिपोर्ट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 बताती हैं कि कई देशों में मेंटल हैल्थ को लेकर कार्यकर्म बनाए हैं लेकिन अभी भी सेवाओं और निवेश की कमी है। रिपोर्ट्स ने यंगेस्टर को लेकर बताया कि आत्महत्या मौत का एक प्रमुख कारण है।

स्किजोफ्रेनिया और बाइपोलर विकार का प्रभाव

रिपोर्ट के मुताबिक स्किजोफ्रेनिया और बाइपोलर विकार, जो क्रमशः लगभग 200 में से एक और 150 में एक वयस्कों को प्रभावित करते हैं, एक प्राथमिक चिंता का विषय हैं। उन्होंने लिखा कि स्किजोफ्रेनिया अपने तीव्र अवस्था में सभी स्वास्थ्य स्थितियों में सबसे अधिक बाधित करने वाला माना जाता है और यह समाज के लिए प्रति व्यक्ति सबसे महंगा मानसिक विकार है।यह कोविड – 19 महामारी के बाद का पहला ऐसा अनुमान है जो 2020 में शुरू हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल में निरंतर निवेश की तत्काल आवश्यकता है, ताकि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए सेवाओं का विस्तार किया जा सके।

मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च की जरूरत

2020 के बाद से प्रमुख देशों ने मानसिक स्वास्थ्य नीतियों और योजना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है । हालांकि, शोध लेखकों ने कहा कि यह प्रगति कानूनी सुधार में नहीं बदली है। आमतौर पर, दुनिया भर की सरकारें मानसिक स्वास्थ्य पर कुल स्वास्थ्य बजट का केवल दो प्रतिशत खर्च करती हैं, जो 2017 से अपरिवर्तित है।उच्च आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति खर्च 65 अमेरिकी डालर से लेकर निम्न आय वाले देशों में 0.04 अमेरिकी डालर तक भिन्नता पाई गई। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर, 13 मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आमतौर पर एक लाख लोगों की देखभाल करते हैं, जिसमें निम्न और मध्य- आय वाले देशों में अत्यधिक कमी” है।