Most Followers on Twitter: पीएम मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी, सात करोड़ से ज्यादा हुए ट्विटर पर फॉलोवर्स

Most Followers on Twitter: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। देश के साथ ही विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। इस बीच उनके ट्विटर अकाउंट (twitter account) पर सात करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं। वहीं, सोशल मीडिया (social media) पर फॉलो किए जाने वाले नेताओं में अब पीएम मोदी (PM Modi) सबसे आगे चल रहे हैं।

बता दें कि पीएम मोदी (PM Modi) से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former US President Donald Trump) के नाम ये रिकॉर्ड था, जिनका अकाउंट बंद कर दिया है। बता दें कि पीएम मोदी (PM Modi) के बाद दूसरे नंबर पर वेटिकन के पोप फ्रांसिस का नाम है। बता दें कि, पीएम मोदी (PM Modi) ने वर्ष 2009 में ट्विटर का इस्तेमाल शुरू किया था।

India is home to 51 tiger reserves spread across 18 states. The last tiger census of 2018 showed a rise in the tiger population. India achieved the target of doubling of tiger population 4 years ahead of schedule of the St. Petersburg Declaration on tiger Conservation. pic.twitter.com/s8Myy0os0v

— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2021