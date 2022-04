Viral Video : जान पर खेल मां ने बचाया कलेजे को टुकड़े को, वीडियो खड़े कर देगा आपके रोंगटे

Mother Saved Her Child On Highway: हाईवे पर हादसे (Accidents) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो शेयर करने वाले ने कैप्शन में मदर ऑफ द ईयर (Mother of The Year) लिखा है। इस वीडियो को देखने साफ जाहिर होता है कि एक मां का अपने बच्चे के लिए किस कदर बेहिसाब प्यार (Unconditional Love) है। इस मां की सतर्कता की वजह से ही आज उसका बच्चा जिंदा है।