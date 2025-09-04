Jitiya Vrat 2025 :  जितिया व्रत का पालन माताएं संतान और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करतीं है , जानें सही तिथि और पारण मुहूर्त

हिंदू धर्म में माताएं अपनी संतान और परिवार की सुख समृद्धि के लिए जीवित्पुत्रिका व्रत यानी जितिया के व्रत का पालन करतीं है। जितिया व्रत को जीवित्पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में मनाया जाता है। मान्यता है कि जितिया व्रत के इस विशेष दिन पर पूजा-पाठ और स्नान-दान करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही महिलाओं को सुख-समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार के सदस्यों को भी इसका लाभ मिलता है।

इस बार जितिया व्रत 14 सितंबर 2025, रविवार को रखा जाएगा।

जितिया व्रत की अष्टमी तिथि 14 सितंबर को सुबह 5 बजकर 04 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 15 सितंबर को सुबह 3 बजकर 06 मिनट पर होगा। इसके साथ ही, जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर, सोमवार को होगा।

जितिया व्रत के दौरान अष्टमी को दिनभर निर्जला उपवास रखा जाता है और अगले दिन नवमी को भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मंत्रों का जाप करके भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाता है।