Vicky Kaushal की नई फिल्म का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, इस डेट में होगी रिलीज

Almost Pyaar With Dj Mohabbat first Look: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए है। विक्की कौशल फिल्म ‘ऑलमोस्ट प्यार विथ डीजे मोहब्बत’ से एक बार फिर धमाल मचाने वाले है। इस फिल्म को लेकर अभी तक कई अपडेट्स सामने आ चुके हैं।

आपकों बता दें, इस फिल्म के साथ वो एक बार फिर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) संग काम करते हुए दिखाई देंगे। इस फिल्म में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का किरदार काफी खास होने वाला है। इसी से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे है। विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है.

विक्की कौशल का पहला लुक आया सामने फिल्म ‘ऑलमोस्ट प्यार विथ डीजे मोहब्बत’ (Almost Pyaar With Dj Mohabbat) से कटरीना कैफ के पति और बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का पहला लुक सामने आ गया है।

विक्की कौशल का जो लुक सामने आया है, उसमें वो अपने फिल्म ‘मनमर्जियां’ किरदार को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विक्की कौशल की जो तस्वीर सामने आई हैा उस तस्वीर में विक्की कौशल ने एक चश्मा लगा रखा और साथ ही साथ सिर पर एक बैंड बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं।

विक्की कौशल इस तस्वीर में स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्की कौशल का लुक आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। तो चलिए देखते है विक्की कौशल की ये तस्वीर सो सोशल मीडिया पर छाई हुई है।