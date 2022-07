Movie ‘Ponniyin Selvan’ motion poster: ऐश्वर्या की फिल्म PS-1 का मोशन पोस्टर रिलीज, दिखा धांसू अंदाज

Movie ‘Ponniyin Selvan’ motion poster: ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) को फैंस पर्दे पर देखने का हमेशा ही इंतजार करते है। ऐश्वर्या राय बच्चन सालों बाद पर्दे पर नजर आने वाली है। ऐश्वर्या को आखिरी बार साल 2018 में आई फिल्म फन्ने खां में नजर आई थी।

आपको बता दें, इसके बाद उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। हालांकि अब ऐश्वर्या राय बच्चन में नजर आएंगी जिसका मोशन पोस्टर आउट हो गया है।

रिलीज किए गए मोशन पोस्टर में चोल साम्रान्य की झलक देखने को मिल रही है। पोस्टर में आप देख सकते है कुछ लोग चोल राजवंश का झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं।

Look out! Brace yourself.

Get ready for an adventure.

The Cholas are coming! #PS1 🗡@madrastalkies_ #ManiRatnam pic.twitter.com/wdB0vc8oxQ

— Lyca Productions (@LycaProductions) July 2, 2022