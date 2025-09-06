टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में किन्नरों ने पीटा! पार्टी ने हमले पर जतायी चिंता

  1. हिन्दी समाचार
MP Engineer Rashid beaten up in Tihar Jail: दिल्ली के तिहाड़ जेल में जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है। जम्मू-कश्मीर के बारामूला सीट से आवामी इत्तेहाद पार्टी के सांसद रशीद टेरर फंडिंग मामले साल 2019 से जेल में बंद हैं। सांसद ने आरोप लगाया है कि जेल में किन्नरों के एक गुट ने उन पर घातक हमला कर दिया। 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सांसद इंजीनियर रशीद को हमले में मामूली चोटें आयी हैं। इस मामले में उनकी पार्टी AIP ने सांसद की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। AIP का दावा है कि इंजीनियर रशीद ने अपने वकील जावेद हूब्बी से मुलाकात के दौरान उन पर हुए हमले का जिक्र किया। उन्होंने अपने वकील को बताया कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने कश्मीरी कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जानबूझकर किन्नरों को उनके साथ बंद कर दिया गया है। उन्हें हमले के लिए उकसाया जाता है। रशीद ने आरोप लगाया कि पुरुष किन्नरों के एक हमले में वह बाल-बाल बचे।

सांसद ने अपने वकील जरिये दावा किया कि उन्हें किन्नरों के एक समूह ने धक्का दिया और एक गेट उन पर फेंका। लेकिन, एक चमत्कारिक बचाव से वह बच गए। अगर गेट सीधा लगता तो जानलेवा हो सकता था। यह भी आरोप है कि रशीद से पहले कश्मीरी कैदियों अयूब पठान, बिलाल मीर और अमीर गोजरी पर भी किन्नरों ने हमला किया है। ये किन्नर एचआईवी पॉजिटिव घोषित हैं और जानबूझकर उन्हें कश्मीरी कैदियों के साथ रखा गया है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंजीनियर रशीद ने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा सीएम उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन को बारामूला सीट पर 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। सांसद को हाल ही में मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के कस्टडी पेरोल पर भेजा गया था। रशीद पर आतंकियों और अलगाववादियों के लिए धन जुटाने का आरोप है।

