सांसद संजय रावत का बड़ा बयान पाकिस्तान ने मैच से कमाएं 25 हजार करोड़ कमाएं, ऐसे मैच पर थूकते है हम

मुंबई। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत दर्ज की है। इस बात से क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन इस मैच से देश की रानीतिक गर्मी बढ़ गई है। कुछ ही महिनों में बिहार सहित कई राज्यों में चुनाव होना है। इस मैच को मुद्दा बना विपक्ष लगातार सरकार में हमला बोल रही है। शिव सेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बड़े नेता और सांसद ने कहा की वह ऐसे मैच पर थूकते है, जिससे पाकिस्तान को लाभ हो। उन्होने कहा कि इस मैच से पाकिस्तान ने 25000 करोड़ रुपए कमाए है और वह अब यह पैसे से भारत पर आतंकी हमला करेगा और हमारी मां- बहनों का सिंदूर उजाड़ेगा।

एशिया कप 2025 में रविवार को हुए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। इस जीत को कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया है। मैदान पर यह जीत रोमांचक रही, लेकिन बाहर यह मुकाबला राजनीतिक मुद्दा बन गई है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव चरम पर है। इस माहौल में पूरे देश में के कई लोगों का मानना था कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए था। हालांकि सरकार ने बीसीसीआई को बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी, जिसके बाद भारत का एशिया कप में खेलना तय हुआ है।

पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर कमाएं एक हजार करोड़

शिव सेना (उद्धव ठाकरे गुट) के राज्यसभा सांसद संजय राउत भारत- पाकिस्तान मैच ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक सौदा था। राउत ने दावा करते हुए कहा कि इस मैच पर करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर एक हजार करोड़ रुपये की कमाएं है। राज्यसभा सांसद ने दावा करते हुए कहा कि इस मैच में 1.5 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगा था, जिसमें से 25 हजार करोड़ रुपए केवल पाकिस्तान में गए है। अब यही पैसा आगे भारत के खिलाफ आतंकि हमले में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होने केंद्र की भाजपा सरकार और बीसीसीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मैच सिर्फ पैसों के लिए खेला गया है। हम एक मैच का भी बहिष्कार नहीं कर पाए। संजय राउत ने कहा कि आप पाकिस्तान के साथ खेलकर हमारी मां-बहनों का सिंदूर मिटाने के लिए सशक्त बना रहे हैं। पाकिस्तान जीते या हारे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैचों पर थूकते हैं हम।

भारतीय खिलाडियों ने नहीं मिलाया पाकिस्तान के खिलाडियों से हाथ

मैदान पर उतरी टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने देशवासियों की भावनाओं का भी सम्मान किया है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ इस जीत को कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को समर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाडियों से भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से परहेज किया है।