MPLADS फंड का इस्तेमाल अगली पीढ़ी के भविष्य को तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए : वरुण गांधी

नई दिल्ली। यूपी (UP)के पीलीभीत जिले से बीजेपी ( BJP) के सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने सोमवार को कहा कि मैंने हमेशा महसूस किया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) फंड का इस्तेमाल अगले चुनाव की तैयारी के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के भविष्य को तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए।

I always felt that the MPLADS fund needs to be used not to prepare for the next election but to prepare the future of the next generation…

I decided to spend 100% of my MPLADS fund on building new rural schools and fitting existing ones with the necessary infrastructure. pic.twitter.com/nwTbQ4Ala0

— Varun Gandhi (@varungandhi80) September 12, 2022