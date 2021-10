MPMRCL Recruitment 2021: मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने निकाली कई पोस्ट पर भर्ती, आपके पास है ये डिग्री तो जल्द करें अप्लाई

MPMRCL Recruitment 2021: मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) ने मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। 10 पोस्ट के लिए 5 दिसंबर तक फार्म भरे जाएंगे। इनमें जनरल मैनेजर (General Manager), डेप्यूटी मैनेजर (Deputy Manager), मैनेजर और अस्सिटेंट मैनेजर (Manager and Assistant Manager) की पोस्ट शामिल हैं। 10 नवंबर से फार्म भरना शुरू होंगे। मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट (Metro Project in Indore) पर काम चल रहा है। इसके लिए MPMRCL प्रतिनियुक्ति, संविदा या पुनर्नियुक्ति के आधार (on contract or re-appointment basis) पर 10 पदों के लिए भर्ती कर रहा है।

आवश्यक जानकारी

इन पोस्ट पर भर्ती

जनरल मैनेजर- 1

डेप्यूटी जनरल मैनेजर- 2

मैनेजर- 4

अस्सिटेंट मैनेजर- 3

इतना वेतन और योग्यता

जनरल मैनेजर

वेतन 1.20 लाख से 2.80 लाख रुपए तक। अधिकतम उम्र 60 वर्ष। कम से कम 18 साल का अनुभव जरूरी। इंडस्ट्रीयल रिलेशन मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा आदि।

डेप्यूटी जनरल मैनेजर

फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट पोस्ट के लिए 70 हजार से दो लाख रुपए तक वेतन। फाइनेंस में रेलवे, सेंट्रल या स्टेट गर्वमेंट में काम करने का अनुभव। अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी जरूरी है।

मैनेजर

सिक्युरिटी, लीगल, फाइनेंस एंड अकाउंट की 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 60 हजार से एक लाख 80 हजार रुपए तक का वेतन तय किया गया है। एज लीमिट 40 और 50 साल निर्धारित की गई है। इन पोस्ट से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता जरूरी रहेगा।

अस्सिटेंट मैनेजर

3 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। इनमें फाइनेंस, पीआरओ और एचआर की पोस्ट शामिल हैं। एज लीमिट 40 साल है। वहीं, सैलरी 50 हजार से एक लाख 60 हजार रुपए तक रहेगी। तीनों पोस्ट के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय है। कम से कम 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है।

ऐसे भर सकते हैं फार्म

MPONLINE के जरिए कैंडिडेट फार्म भर सकते हैं। वहीं, वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी MPMRCL की वेबसाइट www.mpmetrorail.com से ली जा सकती है। आवेदन भरने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2021 है।