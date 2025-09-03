Bigg Boss 19: मृदुल, अमाल या तान्या, दूसरे वीक के नॉमिनेशन में कौन होगा बेघर , किसे मिल रहें सबसे ज्यादा वोट?

  1. हिन्दी समाचार
मोस्ट पॉपुलर शो बिगबॉस 19 इस समय लाइमलाइट में बना हुआ है। शो के दूसरा वीक स्टार्ट हो गया है जिसमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है।  बता दें कि दूसरे हफ्ते के  नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. इस लिस्ट में मृदुल, तान्या, अमाल सहित कुल 5 नाम शामिल है। आइए जातने हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा वोट पा रहा है। बिगबॉस के घर में खूब लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। घर में पहला वीकेंड वर हुआ था जिसमें कोई घर से बाहर नहीं निकाला गया। लेकिन इस बार दूसरा वीकेंड वार आने वाला है इसमें कुछ लोग को घर से बाहर निकाला जाएगा।  

By Aakansha Upadhyay 
दूसरे हफ्ते का नॉमिनेशन लिस्ट

बिग बॉस के दूसरे हफ्ते के नॉमिनेशन के लिस्ट में कई लोगों के नाम हैं. इसमें तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक, आवेज दरबार और कुनिका का नाम शामिल है. अब देखना ये है कि कौन सा कंटेस्टेंट घर में रहेगा और कौन बाहर जाएगा.

तान्या मित्तल

बिजनेस वूमेन तान्या मित्तल बिग बॉस में अपने महंगे लाइफ़स्टाइल को लेकर  लाइमलाइट बनीं हुईं हैं। तान्या वहीं वो इस चीज के लिए खूब ट्रोल भी हो रहीं हैं. तान्या मित्तल से बाकी कंटेस्टेंट खूब लड़ाई झगड़ा कर रहें हैं. आपकी बता दें कि तान्या पिछले हफ्ते भी नॉमिनेट हुई थी.

मृदुल तिवारी

यूट्यूबर मृदुल तिवारी बहुत सेफ गेम खेल रहें हैं. मृदुल को कुनिका और तान्या ने मिलकर नॉमिनेट किया था. जिसके बाद मृदुल ने कुनिका का बहुत मजाक भी उड़ाया था. वहीं आपको बता दें कि मृदुल ने तान्या को भी खूब सुनाया था. वहीं मृदुल के जवाब पर बाकी के कंटेस्टेंट खूब तालियां और सीटियां भी बजा रहे थे.

आवेज दरबार

आवेज दरबार को अमाल मलिक और जिशान कादरी ने नॉमिनेट किया है. अमाल ने कहा कि आवेज घर में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. वो बस खुद में ही व्यस्त हैं. आवेज दरबार को वीकेंड का वार पर सलमान खान ने भी आगाह किया था. उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो जल्द ही बाहर जाओगे.

अमाल मलिक

अमाल मलिक भी घर में बेहद जबरदस्त खेल रहें हैं, हालांकि अभिषेक बजाज को गलियां देने की वजह से उनकी इमेज खराब भी हुई है. अमाल को नगमा ने नॉमिनेट किया है. अमाल मलिक को नगमा ने नॉमिनेट करने पर लोगों ने बताया कि उन्होंने आवेज का बदला लिया है

किसे मिले ज्यादा वोट

इस नॉमिनेशन के बाद वोटिंग से आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचा सकते हैं. Filmibeat के अनुसार इस नॉमिनेशन में नॉमिनेट हुए लोगों में सबसे ज्यादा वोट मृदुल तिवारी को मिल सकता है. बताया जा रहा है कि मृदुल और नतालिया की लव स्टोरी लोगों को पसंद आ रही है.

 

