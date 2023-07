MS Dhoni Birthday: कुछ इस तरह से जडेजा, हार्दिक समेत अन्य खिलाड़ियों ने धोनी को दी जन्मदिन की बधाई

MS Dhoni Birthday: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर देशभर से उनको बधाईंयां मिल रहीं हैं। खिलाड़ी से लेकर उनके फैंस अपने अपने तरीके से उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने धोनी के बर्थडे पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। साथ ही हार्दिक पांड्या और दुनियाभर के तमाम क्रिकटर्स और फैंस अपने पसंदीदा धोनी के लिए पोस्ट कर रहे हैं।

जडेजा ने ट्विटर पर आईपीएल 2023 फाइनल की एक विशेष तस्वीर के साथ उन्हें शुभकामनाएं दीं। फाइनल के बाद धोनी को गले लगाते हुए एक तस्वीर के कैप्शन में जडेजा ने लिखा, “2009 से लेकर आज तक और हमेशा के लिए आप मेरा प्रेरणा रहेंगे। आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं माही भाई। जल्द ही सीएसके में मिलते हैं।” इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने धोनी के साथ एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि, हैप्पी बर्थडे मेरे पसंदीदा माही।

बीसीसीआई ने भी धोनी के लिए 70 सेकंड का स्पेशल वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धोनी ताबड़तोड़ शॉट लगाते हुए दिख रहे हैं। बोर्ड ने कैप्शन में लिखा- कैप्टन, लीडर, लीजेंड। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और इस खेल की शोभा बढ़ाने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक एमएस धोनी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

