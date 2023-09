MS Swaminathan Passed Away: नहीं रहे ‘हरित क्रांति के जनक’ एम एस स्वामीनाथन, 98 साल की उम्र में निधन

MS Swaminathan Passed Away: भारत में हरित क्रांति के जनक (Father of Green Revolution in India) और देश के महान कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन (Great Agricultural Scientist M S Swaminathan) अब नहीं रहे। गुरुवार को 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उन्होंने चेन्नई में सुबह 11.20 बजे उन्होंने अंतिम सांसें लीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादा उम्र की वजह से आने वाली दिक्कतों के चलते उनका निधन हो गया।