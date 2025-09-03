मुकेश सहनी पत्नी और भाई को चुनाव लड़ाएंगे, बोले- राजनीति में क्यों परिवारवाद है जरूरी

पटना। विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) खुद बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) लड़ेंगे। इसके साथ ही वे अपने परिवार से पत्नी और भाई को भी चुनाव लड़ाएंगे। ये संकेत उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिए। सहनी ने केंद्रीय मंत्री व हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी (Union Minister and Hindustan Awam Morcha supremo Jitan Ram Manjhi) का उदाहरण देते हुए बताया कि राजनीति में परिवारवाद क्यों जरूरी है? सहनी खुद किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? इसकी घोषणा अभी नहीं की है।

मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने कहा कि उनके परिवार में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। मगर आगामी विधानसभा चुनाव में परिवार के कुछ सदस्य मैदान में उतर सकते हैं। सहनी ने अपनी पत्नी और भाई के चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि वीआईपी को (महागठबंधन में) पर्याप्त सीटें मिलेंगी। इसलिए परिवार के सदस्यों को उतारने के बाद भी बहुत सी सीटें बचेंगी, जिन पर अन्य प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा।

राजनीति में मांझी परिवारवाद के वजह हैं टिके : सहनी

मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी (Union Minister Jitan Ram Manjhi) परिवारवाद के कारण ही राजनीति में टिके हुए हैं। उनके बेटे और अन्य सदस्य राजनीति में नहीं तो उनके सभी विधायक उड़ जाते। वीआईपी चीफ ने कहा कि पिछली बार (2020 में) हमने दूसरों पर भरोसा किया, मगर वे बिक गए। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोग रहेंगे तो नहीं बिकेंगे। मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने कहा कि एक आदमी की अर्थी को कंधा देने के लिए चार लोगों की जरूरत पड़ती है। अपने लोग, रिश्तेदार होंगे तो कम से कम टिके रहेंगे। घर से बेदखल नहीं होंगे।