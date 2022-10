Mulayam Singh Yadav Health Updates: मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में आया बड़ा अपडेट, जानिए अब कैसा है हाल

Mulayam Singh Yadav Health Updates: समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का उपचार गुरुग्राम के मेदांता अस्पातल में जारी है। उनके स्वास्थ्य में अभी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इस बीच अस्पताल की तरफ से उनके स्वास्थ्य का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है।

इसमें बताया गया है कि, मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और जीवन रक्षक दवाओं पर उनका इलाज अस्पताल के आईसीयू में विशेषज्ञों की एक व्यापक टीम द्वारा किया जा रहा है। उधर, पूरे देशभर में मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की जा रही है। मंदिरों में पूजा के साथ मस्जिदों में भी उनकी सेहत में सुधार के लिए दुआएं हो रही हैं।

मेदांता अस्पताल ने जारी किया आदरणीय नेताजी का हेल्थ बुलेटिन :

Sh. Mulayam Singh Yadav ji is still critical and on life saving drugs, he is being treated in the ICU of Medanta Hospital, Gurugram by a comprehensive team of specialists.

— Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 5, 2022