Mulayam Singh Yadav Health Updates : किडनी में तेजी से फैल रहा है संक्रमण, CRRT थेरेपी सपोर्ट पर ‘मुलायम सिंह यादव’

Mulayam Singh Yadav Health Updates : मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल (Medanta Medicity Hospital) में भर्ती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Former UP Chief Minister Mulayam Singh Yadav) के स्वास्थ्य में शुक्रवार को और गिरावट दर्ज की गई है। उन्हें किडनी में संक्रमण (Kidney Infection) की समस्या बढ़ गई है। इसके बाद उन्हें इस समस्या के संबंध में सबसे एडवांस सपोर्ट (Advance Support) पर रखा गया है और उपचार किया जा रहा है। वह डाक्टरों की सघन निगरानी में हैं। इस बीच शुक्रवार को यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक (UP Deputy CM Brijesh Pathak) ने अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) का हाल जाना।

मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल (Medanta Medicity Hospital) सूत्रों के मुताबिक, उनकी किडनी में संक्रमण फैल गया है। इसकी वजह से शरीर में क्रिएटनिन लेवल बार-बार अनियंत्रित हो रहा है। ऐसे में सामान्य डायलिसिस की जगह उन्हें एडवांस कन्टिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ((CRRT Therapy) सपोर्ट पर रखा गया है। यह थेरेपी किडनी (Therapy Kidney)खराब होने पर सामान्य डायलिसिस के इलाज से बेहतर होती है।

मरीज के शॉक में होने पर डायलिसिस (Dialysis)के बजाय सीआरआरटी मशीन (CRRT Machine) का इस्तेमाल बेहतर रहता है, जो काफी एडवांस टेक्नॉलजी है। इसकी मशीन आईसीयू (ICU) में मरीज को लगा दी जाती है। चिकित्सकों के मुताबिक नॉर्मल डायलिसिस मशीन (Normal Dialysis Machine) एक मिनट में 500 एमएल ब्लड लेती है, वहीं सीआरआरटी मशीन से ब्लड की खपत कम होती है। इसके अलावा सामान्य डायलिसिस 2 से 4 घंटे में होती है, जबकि सीआरआरटी (CRRT)लगातार चलती रहती है। इससे शरीर में क्रिएटनिन का स्तर संतुलित करने में ज्यादा मदद मिलती है। साथ ही किडनी के रिकवरी के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं।

इसके अलावा मुलायम सिंह की कुशलता जानने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल (Medanta Medicity Hospital) आने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पंवार (Former Union Minister Sharad Pawar) भी गुरुवार को मेदांता पहुंचे और मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) का हालचाल लिया। जो भी प्रमुख लोग मिलने आए हैं, उनकी मुलायम के परिवार वालों से खास तौर से अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। मुलायम के सघन चिकित्सा कक्ष (Intensive Care Unit) तक जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है।

मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के परिवार वालों ने अपील की थी कि नेताजी ठीक हैं। यहां अस्पताल में उनसे मिलने न आएं। कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ को देखते हुए अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। मुलायम सिंह (Mulayam Singh )के पुत्र अखिलेश अस्पताल में हीं डेरा डाले हुए हैं।

ओमप्रकाश चौटाला का स्वास्थ्य बेहतर हुआ

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला (Former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala) से मिलकर उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। मंगलवार की देर रात को पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। उनके पेट में संक्रमण बताया गया है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज हो रहा है। उनकी हालत पहले से काफी बेहतर बताई गई है।